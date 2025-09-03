Adana'da Evinde Uyuşturucu Satan M.D.'ye 10 yıl 6 ay Hapis

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık M.D. hakkında 10 yıl 6 ay hapis ve 21 bin lira adli para cezası verildi.

Dosya, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanık M.D. duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, avukatı salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, olayın 14 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştiğini, sanığın Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde poşete gizlediği 6,03 gram sentetik uyuşturucuyu, motosikletle yanına gelen kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkalı olmasının dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.D. hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, suçun sabit olduğunu değerlendirip sanığı 10 yıl 6 ay hapis ve 21 bin lira adli para cezası ile cezalandırdı ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.