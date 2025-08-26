Adana'da gelin arabasına ceza: Sürücüye 10 bin 260 lira para cezası

23 Ağustos'taki olay sosyal medyada tepki çekti

Adana'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren gelin arabasının sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 23 Ağustos'ta merkez Çukurova ilçesinde düğün konvoyundaki yabancı ülke plakalı gelin arabasının sürücüsünün, aracının lastiklerini yerinde döndürüp yakarak duman çıkardığı anların sosyal medyada yer alması üzerine araştırma başlattı.

Yapılan çalışmada sürücü B.A.A'ya trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, çevreye rahatsızlık vermek ve "abart egzoz" kullanmak gerekçesiyle 10 bin 260 lira idari para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine el konuldu ve araç trafikten men edildi.

