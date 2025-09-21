Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikası Bahçesinde Yangın — 40 Araçla Müdahale

Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikası Bahçesinde Yangın

GÜNCELLEME: Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı'nın açıklaması metne eklendi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezinin birçok noktasından görüldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü'nün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek veriyor. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı fabrika çevresinde hazır bekletiliyor.

İtfaiye Daire Başkanı'nın Açıklaması

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, yangının atık malzemelerden oluşan geniş bir alanda başladığını söyledi. Kandemir, bölgede rüzgarın etkili olduğunu belirterek, "Yangının fabrikanın önüne sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz." dedi.

Kandemir, ekiplerin çevre güvenliğiyle ilgili çalışmalarını yaptığını, güneyde konutlar bölgesinde ekiplerin konuşlandığını ve kuzeyden güneye doğru olan bölümde bulunan mısır tarlalarını da koruma altına almaya çalıştıklarını aktardı.

Yangına 40 araçla müdahale ettiklerini belirten Kandemir, saat 13.00-14.00 arası rüzgar hızının artacağını, o zamana kadar yangını kontrol altına alırlarsa büyümesinin önleneceğini düşündüklerini söyledi. Kandemir ayrıca fabrikanın yanındaki seralara küçük bir sirayet olduğunu ve bunun da önüne geçildiğini belirtti.

