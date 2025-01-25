Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı, Binlerce Paket Sigara Ele Geçirildi

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu Düzenlendi

Adana'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonu kapsamında, 6 bin 80 paket sigara ve 1 milyon 710 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve makaron ticaretinin önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Merkez Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Baskınlarda Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen baskınlarda, toplamda 6 bin 80 paket sigara ve 1 milyon 710 bin makaron ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlem süreçleri ise devam ediyor.

Bu operasyon, Adana'daki kaçakçılıkla mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin 80 paket sigara ve 1 milyon 710 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin 80 paket sigara ve 1 milyon 710 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.