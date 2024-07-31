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Adana'da Kale Cinsi Mısır Tanıtım Etkinliği

Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması için özel bir etkinlik düzenlendi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 20:07
Adana'da Kale Cinsi Mısır Tanıtım Etkinliği

Adana'da Kale Cinsi Mısır İçin Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Adana'da, kale cinsi mısırın tanıtımını yapmak ve ekimini yaygınlaştırmak amacıyla "Kale Gibi Mısır Yayım Projesi" kapsamında kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü işbirliği ile düzenlendi. Merkez Seyhan ilçesindeki Mürseloğlu Mahallesi'nde, kale cinsi mısır ekili bir tarlada gerçekleştirilen bu organizasyona ilgi oldukça yoğundu.

Mısır Üretiminde Öncü Adana

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Adana'nın mısır üretimindeki önceliğine dikkat çekerek, yeni bir mısır tohumunun bölgeye kazandırılmasının önemini vurguladı. Kökçüoğlu, "Bu yeni çeşitleri sizlerle buluştururken tohumla ilgili sorunlarımızı ortadan kaldırmak istiyoruz. Bölgemize, coğrafyamıza uygun, Türkiye'mizin ihtiyaçlarını karşılayacak, daha fazla ürün alabileceğimiz ve bu şekilde ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunabileceğimiz çeşitlerimizi sizlerle buluşturmak istiyoruz," dedi.

Etkinliğe Yoğun İlgi

Etkinliğe, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Çil ve birçok çiftçi katılarak, kale mısırının avantajları hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması ve ekiminin yaygınlaştırması amacıyla hayata geçirilen...

Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması ve ekiminin yaygınlaştırması amacıyla hayata geçirilen "Kale Gibi Mısır Yayım Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması ve ekiminin yaygınlaştırması amacıyla hayata geçirilen...

Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması ve ekiminin yaygınlaştırması amacıyla hayata geçirilen "Kale Gibi Mısır Yayım Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması ve ekiminin yaygınlaştırması amacıyla hayata geçirilen...

Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması ve ekiminin yaygınlaştırması amacıyla hayata geçirilen "Kale Gibi Mısır Yayım Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması ve ekiminin yaygınlaştırması amacıyla hayata geçirilen...

Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması ve ekiminin yaygınlaştırması amacıyla hayata geçirilen "Kale Gibi Mısır Yayım Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması ve ekiminin yaygınlaştırması amacıyla hayata geçirilen...

Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması ve ekiminin yaygınlaştırması amacıyla hayata geçirilen "Kale Gibi Mısır Yayım Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması ve ekiminin yaygınlaştırması amacıyla hayata geçirilen...

Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması ve ekiminin yaygınlaştırması amacıyla hayata geçirilen "Kale Gibi Mısır Yayım Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

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