Besni'de Kış Tedbirleri Toplantısı: Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan Başkanlığında

Besni'de Kış Tedbirleri Toplantısı

Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, ilçede kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemlerin ele alındığı Kış Tedbirleri Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantı Gündemi

Besni Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda karla mücadele çalışmaları, kapanabilecek yollar için ekip ve araç planlaması, muhtemel elektrik ve su kesintilerine yönelik koordinasyon, okullar ve kamu kurumlarında güvenlik tedbirleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek hazırlıkları gibi başlıklar değerlendirildi.

Kaymakam Aslan'ın Talimatları

Kaymakam Aslan, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, kış şartlarının ilçede günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için tüm birimlerin hazırlıklarını tamamlaması talimatını verdi.

Sonuç ve İleriki Adımlar

Toplantı, kurumlar arasında görev dağılımının netleştirilmesi ve iletişim kanallarının güncellenmesiyle sona erdi.

