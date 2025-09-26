Adana'da Kamyona Çarpan Otomobilde 2 Ölü, 1 Yaralı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, İncirlik Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir otomobilin arkadan çarptığı kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Kaza, İncirlik Bulvarı'nda, Berk Öztürk idaresindeki 06 AAP 684 plakalı otomobilin, B.Ö'nün kullandığı 33 AVG 307 plakalı kamyona arkadan çarpması sonucu gerçekleşti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralananlar ve Ölümler
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Berk Öztürk ile aynı araçtaki Beyaz Fidan Şahin ve Furkan B. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Berk Öztürk ile Beyaz Fidan Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı; Furkan B. yaralı olarak tedavi altına alındı.
Soruşturma
Otomobildeki 3 kişinin infaz koruma memuru olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü B.Ö, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
