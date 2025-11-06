Adana'da Kırmızı Işık İhlali: Otomobil Motosiklete Çarptı — O Anlar Kamerada

Yeşiloba Mahallesi'nde 3 Kasım'da yaşanan kaza güvenlik kamerasında

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 3 Kasım tarihinde meydana gelen kazada, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobil önce R. T. yönetimindeki motosiklete, ardından ışıkta bekleyen başka bir araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Olayı gören vatandaşlar durumu derhal sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın meydana geliş anı ise hem bölgedeki güvenlik kamerasına hem de bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralının durumu ağır olup, tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

