Adana'da Kırmızı Işık İhlali: Otomobil Motosiklete Çarptı — O Anlar Kamerada

Adana Yeşiloba'da kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı; kaza anı güvenlik ve araç kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:40
Adana'da Kırmızı Işık İhlali: Otomobil Motosiklete Çarptı — O Anlar Kamerada

Adana'da Kırmızı Işık İhlali: Otomobil Motosiklete Çarptı — O Anlar Kamerada

Yeşiloba Mahallesi'nde 3 Kasım'da yaşanan kaza güvenlik kamerasında

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 3 Kasım tarihinde meydana gelen kazada, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobil önce R. T. yönetimindeki motosiklete, ardından ışıkta bekleyen başka bir araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Olayı gören vatandaşlar durumu derhal sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın meydana geliş anı ise hem bölgedeki güvenlik kamerasına hem de bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralının durumu ağır olup, tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

ADANA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDI KAZA ANINA AİT GÜVENLİK VE ARAÇ...

ADANA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDI KAZA ANINA AİT GÜVENLİK VE ARAÇ KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Siber Güvenlik Eğitimi: Siber Vatan Programı 2026 Başvuruları Açıldı
2
Kışta Safra Kesesi Uyarısı: Geçmeyen Karın Ağrısına Dikkat
3
BEUN ve TTK iş birliğiyle 'Taş Kömüründe Mekanize Uygulamaları' çalıştayı Zonguldak’ta düzenlendi
4
Germencik'te 19 Ayda 250 Milyon TL Ödendi: Başkan Zencirci'nin 2026 Hedefleri
5
Aliağa'da Hibe Koyun ve Koçlar 110 Üreticiye Teslim Edildi
6
Samsun'da Taksi Şoförü 6 Kişiyi Ustaca Kurtardı
7
Güllü'nün Ölümü: Kızı Tuğyan Hakkında Kan Donduran İfadeler

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu