Adana'da Kovalamaca Sonrası Ruhsatsız Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi

Adana'da Motosiklet Kovalamacası: Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da devriye görevi yapan Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üzerlerinde iki kişi bulunan plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Motosiklete yönelik verilen "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, ekipleriyle kovalamaca yaşadı.

Kovalamacada Yakalandı

Kovalamaca sonucunda yakalanan şüphelilerden biri, motosiklet yolcusuydu. Üzerinde yapılan aramada, sıcak havaya rağmen iki kat kıyafet ve mont giymiş Muhammed K.'nin üstünden ruhsatsız bir tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Gözaltına Alındılar

Motosikletin sürücüsü Ümit K. ile birlikte Muhammed K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeden Tutuklama Kararı

Mahkeme, Muhammed K.'yı tutuklarken, plakasız motosiklet kullanmaktan 15 bin 709 lira ceza kesilen Ümit K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan plakasız motosiklette ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan plakasız motosiklette ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.