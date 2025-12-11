Adana’da motosiklet denetimi: 106 sürücüye 623 bin 631 TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda kapsamlı bir motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Denetim ayrıntıları

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 361 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren çok sayıda ihlal tespit edildi ve 106 sürücüye toplam 623 bin 631 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca kurallara uymadığı belirlenen 5 motosiklet trafikten men edildi.

Uyarı ve sürece ilişkin açıklama

Trafik ekipleri, denetimlerin kent genelinde aralıksız süreceğini belirterek, sürücülere hem kendi can güvenlikleri hem de diğer vatandaşların güvenliği için trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

