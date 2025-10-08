Adana'da motosiklet kazası: Seyhan'da 1'i ağır 2 yaralı

Gülbahçesi Mahallesi'nde iki motosiklet çarpıştı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki motosiklet, Gülbahçesi Mahallesinde çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.