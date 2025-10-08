Adana'da Motosiklet Kazası: Seyhan'da 1'i Ağır 2 Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 23:40
Adana'da Motosiklet Kazası: Seyhan'da 1'i Ağır 2 Yaralı

Adana'da motosiklet kazası: Seyhan'da 1'i ağır 2 yaralı

Gülbahçesi Mahallesi'nde iki motosiklet çarpıştı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki motosiklet, Gülbahçesi Mahallesinde çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gideon Saar: Paris Toplantısı Trump'ın Planını Baltalama Girişimi
2
Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis
3
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor
4
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Toplandı
5
Dr. Mustafa Özel: 'Roman Dili ile İktisat ve Siyaset' Söyleşisi
6
Özgür Özel Şişli Mitinginde: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"
7
Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?