Adana'da Oğlu Darbedilen Anne: Ev Hapsiyle Serbest Bırakılan Zanlıdan Şikayetçi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde, 1 Eylül'de meydana gelen olayda 13 yaşındaki A.K, arkadaşının babası Hasan B. (39) tarafından darbedildi. Anne Ebru A. (50), zanlının ev hapsi tedbiriyle salıverilmesine tepki gösterdi.

Olayın detayları

Olay, sitenin bahçesinde çıktı. Tartıştığı arkadaşı M.B. (12)'nin babası olan Hasan B. iddialara göre A.K'yi darbetti ve hakaretlerde bulundu. O anlar sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aile ve hukuk süreci

Anne Ebru A., zanlının ev hapsiyle salıverilmesine ilişkin olarak aynı sitede oturmaları nedeniyle endişe duyduklarını belirtti ve "Eşiyle birlikte görüştüğümüz biriydi. Geçen hafta kahvemi içtiler. Böyle bir şeyi hiç beklemedim. Çocuğum da beklemediği için ondan kaçmadı ve darbedildi." diye konuştu.

Ailenin avukatı Emirhan Şafak, şakalaşmanın tartışmaya dönüştüğünü, A.K'nin kendisini ısırdığı gerekçesiyle M.B'yi ittiğini ve ardından M.B.'nin seslenmesi üzerine evden bahçeye inen babası Hasan B.'nin müdahale ederek A.K'yi darbettiğini aktardı. Şafak, "Kanuni yollardan haklarımızı arayacağız." dedi.

Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Anne ve aile, zanlının yargılanıp hak ettiği cezayı almasını talep ediyor.