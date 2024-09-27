Adana'da 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi

Adana'da Anlamlı Bir Etkinlik

Adana ilinde, Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" temalı bir konferans düzenlendi.

Önemli Konuşmalar

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Ahmet Belada, Ramazanoğlu Camisi Konferans Salonu'ndaki konuşmasında, Müslümanların Hz. Muhammed'i iyi tanıdıklarını ancak onun gibi yaşama konusunda eksiklikler yaşadıklarını vurguladı.

Sahabenin İnanılmaz Rolü

Ahmet Belada, sahabenin Kur'an-ı Kerim'i ve Hz. Muhammed'i dinlerken "işittik ve uyduk" dediklerini, başka yorum yapmadıklarını belirtti. Belada, "O Peygamber, 23 yıl boyunca insanları öyle yetiştirdi ki, bu insanlar Çin'den Endülüs'e kadar her yere ulaşarak inancı yaydılar. Bunu yaparken de söylediklerinden çok yaşadıklarıyla örnek oldular çünkü yaşanmayan din, anlatılamaz" diyerek bu durumun önemine dikkat çekti.

İnanç ve Şahsiyet

İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların Mekke'de yaşadığı abluka dönemine de değinen Belada, Hz. Muhammed'in inancı yayma konusunda verilen tekliflere aldırış etmediğini belirtti. “Bu adamlar bize ne kadar iyilik yaptı, zor durumdan bizi kurtardılar. Minnet borcumuz var” diyen Belada, inanç ve şahsiyet inşasının önemini vurguladı.

Katılım ve Destek

Konferansa, Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Müftüsü Mehmet Taşcı, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katılarak destek verdiler.

Adana'da, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Ahmet Belada, Ramazanoğlu Camisi Konferans Salonu'ndaki programa katılarak konuşma yaptı.

Adana'da, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Ahmet Belada, Ramazanoğlu Camisi Konferans Salonu'ndaki programa katılarak konuşma yaptı.

Adana'da, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Ahmet Belada, Ramazanoğlu Camisi Konferans Salonu'ndaki programa katılarak konuşma yaptı.

Adana'da, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Ahmet Belada, Ramazanoğlu Camisi Konferans Salonu'ndaki programa katılarak konuşma yaptı.