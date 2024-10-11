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Adana'da PKK/KCK davasında yeni gelişmeler

Adana'da terör örgütü PKK/KCK ile ilgili davada tutuksuz sanık E.K. yargılandı ve etkin pişmanlık talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:20
Adana'da PKK/KCK davasında yeni gelişmeler

Adana'da Terör Davası Devam Ediyor

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik açılan davada, Suriye'de aktif olduğu iddia edilen tutuksuz sanık E.K.'nın yargılanması sürmektedir.

Duruşmada Savunma Aşaması

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, E.K. ve avukatı katılım sağladı. Sanığın üzerine atılı suçlamalar hatırlatıldı ve savunması alındı.

E.K., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ve emniyet güçlerine detaylı bir ifade verdiğini belirtti. "2015 yılında terör örgütü PKK'ya katıldım. Örgüte katılışımda yardımcı olan bir arkadaşım oldu. Örgüt içinde ideolojik ve silahlı eğitim aldım, ardından zorla Suriye'ye gönderildim. 2023'te örgütten kaçmayı başardım." dedi.

Sanık, Beraatini Talep Etti

E.K., güvenlik güçlerine durumu izah ettiğini ve beraatini talep ettiğini vurguladı.

Savcılığın Görüşü ve Mahkeme Kararı

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında adli kontrol tedbirinin devamını ve bazı eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame Detayları

E.K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. İddianamede, E.K'nın zorla ifşa ettiği duruma ve deneyimlerine de yer verilmiştir.

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