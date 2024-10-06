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Adana'da Polise Saldırı: 3 Gözaltı ve 6 Yaralı

Adana'da polise yapılan taşlı sopalı saldırıda 6 polis yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 18:35
Adana'da Polise Saldırı: 3 Gözaltı ve 6 Yaralı

Adana'da Polise Saldırı Gerçekleşti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerine yönelik yapılan saldırı olayında 6 polis memuru yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Polis, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir kıraathanede, 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.D.(29) hakkında operasyon düzenledi.

Hükümlüyü yakalamak isteyen polis ekipleri, kıraathanede bulunan kişiler tarafından engellenmeye çalışıldı. Bu sırada E.D., kaçışmaya çalışırken polis tarafından açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Saldırı ve Yaralılar

Olay esnasında kıraathanede bulunan bazı kişiler, polis ekiplerine taş ve sopa ile saldırarak 6 polisin yaralanmasına neden oldu. Yaralı polis memurları, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gözaltı ve Araç Hasarı

Takviye ekiplerin desteğiyle gerçekleştirilen operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, olayda 3 ekip aracı da zarar gördü.

Adana'daki bu menfur saldırı, polis teşkilatı içindeki güvenlik tehditlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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