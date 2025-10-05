Adana'da Serebral Palsili Mehmet Yusuf, Annesinin Çabasıyla Yürüteçle İlk Adımlarını Attı

Adana'da Serebral Palsili Oğluna Adanan Anne, Yürüteçle İlk Adımları İzledi

SUNA ŞAHİN - Adana'da serebral palsili (beyin felci) 9 yaşındaki Mehmet Yusuf Şen, düzenli fizik tedavi ve annesi Dilara Şen'in aralıksız desteği sayesinde yürüteçle adım atmayı başardı.

Doğumu ve Teşhis

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Dilara ve Naim Şen çiftinin 2016 yılında doğan 30 haftalık ikiz bebeklerinden biri, doğumdan dört gün sonra yaşamını yitirdi. Yaklaşık 2 ay kuvözde kaldıktan sonra hayata tutunan Mehmet Yusuf'a, 10 aylıkken gelişim geriliği şüphesiyle başvurulan hastanede serebral palsi teşhisi konuldu.

Anne Fedakarlığı

Evladının tedavi ve gelişim sürecine aktif olarak katılan aile, özellikle anne Dilara Şen'in fedakarlığıyla öne çıkıyor. Mesleği biyoloji öğretmenliği olan Dilara Şen, oğlunun yanında daha fazla vakit geçirmek için görevini bıraktı. Kendisini tamamen oğlunun bakımına adayan Şen, Mehmet Yusuf'un sosyal ve özgüvenli bir birey olması için yoğun emek harcıyor.

Şen, süreç hakkında şunları söyledi: "Daha yolun başındayız ama sonsuz bir sevgisi var. Hayatımız renklendi, bambaşka bir tarafa evrildi. Büyük bir fedakarlık diyebiliriz, zaten anneliğin özeti de bu."

Şu anda kısa cümleler kurabilen ve yürüteçle birkaç adım atabilen Mehmet Yusuf, eğitimine 3. sınıf kaynaştırma öğrencisi olarak devam ediyor ve haftada iki gün özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çeşitli terapi programlarına katılıyor.

Anne Dilara Şen, umutlarını şöyle özetliyor: "Tek hayalimiz onun kendi başına yürüyebilmesi. Bunun da üzerine katlayarak ileride artık walker olmadan da yürüyebileceği günleri iple çekiyoruz. İnanıyorum ki yürüyecektir."

Tedavi ve Hedefler

Fizyoterapist İmran Özkan, Mehmet Yusuf'un yaklaşık 8 yıldır düzenli fizik tedavi gördüğünü ve erken dönemde tedaviye başlanmasının gelişiminde belirleyici olduğunu vurguladı. Özkan, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Kısa vadede bizim amacımız walker desteğiyle yani yardımcı bir cihazla okul hayatına devam edebilmesi, günlük yaşam aktivitelerini ailesinden destek almadan sürdürebilmesi. Uzun vadede hedeflerimiz arasında ise kas zayıflıklarını azaltıp, tamamen bağımsızlaştırıp yardımcı bir cihaz olmadan günlük yaşam aktivitelerine devam edebilmesini sağlamak var."

Mehmet Yusuf ise gelecekte doktor olmak istediğini belirtiyor ve hem ailesinin hem de tedavi ekibinin desteğiyle bağımsız yürüyebilmek için çalışmaya devam ediyor.

