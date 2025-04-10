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Adana'da Tabancayla Ateş Açan Zanlılardan Biri Tutuklandı

Adana'da ev ve iş yerlerine ateş açan iki şüpheli, birinin tutuklandığı, diğerinin adli kontrolle serbest bırakıldığı açıklandı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 09:45
Adana'da Tabancayla Ateş Açan Zanlılardan Biri Tutuklandı

Adana'da Tabancalı Saldırı: Bir Zanlı Tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 3 ev ve 5 iş yerine tabancayla ateş açan iki zanlıdan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, bölgede son 3 ayda gerçekleşen silahlı saldırılarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

Güvenlik Kameraları İncelendi

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan detaylı çalışmada, şüphelilerin İbrahim D. (23) ve Mahmut Ç. (26) olduğu saptandı.

Kovalamaca Sonrası Yakalandılar

Polis, iki zanlıyı yakalamak için Anadolu Mahallesi'nde bir operasyon düzenledi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak, gerçekleştirilen kovalamaca sonucunda yakalandı.

Adliyeye Sevk Edildiler

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan mahkeme sonucunda, Mahmut Ç. tutuklanırken, İbrahim D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırı Güvenlik Kamerasında

Anadolu Mahallesi'nde A.E.'nin evine açılan ateş, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından güvenlik güçleri, benzer olayların önlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da 3 ev ve 5 iş yerine tabancayla ateş açan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli...

Adana'da 3 ev ve 5 iş yerine tabancayla ateş açan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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