Adana'da uyuşturucu mesaisi: Ahşap yüklü tırda 100 kilo esrar ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesine yakın bir noktada TAG Otoyolu üzerinde şüphe uyandıran bir tırı durdurarak kontrole tabi tuttu. Aracın dorsesinde narkotik köpeğinin tepki göstermesi sonucu yapılan araştırmada, ahşap malzeme içinde gizlenmiş panellerin arkasında 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu taşıdığı tespit edilen sürücü İlyas B, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İlyas B, emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi hakim, İlyas B'ye tutuklama kararı verdi.