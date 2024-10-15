Adana'da Uyuşturucu Ticareti Davası: 22 Yıl Hapis Talebi

Adana'da Uyuşturucu Ticareti İddiası

Adana'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddialarıyla tutuklanan 3 sanık için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 11 Eylül’de gerçekleştirdiği operasyonda, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ve 10 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Soruşturma Tamamlandı

Operasyon sonrası tutuklanan M.T, N.A ve Ş.T hakkında başlatılan savcılık soruşturması tamamlandı. 12. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. İddianamede, N.A ve Ş.T'nin içinde bulunduğu aracın yanına gelen M.T'nin, uyuşturucu maddelerin bulunduğu çantayı alırken polis ekiplerince yakalandığı anlatılıyor.

Sanıkların Durumu

Sanıkların, uyuşturucuları ticari amaçla bulundurdukları ve deşifre olmamak için kod adları kullandıkları öne sürülüyor. Bu suçlamaların kabul edilmediği belirtilen sanıkların, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yargı sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağı ifade ediliyor.