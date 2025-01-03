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Adana'da Uyuşturucu Ticaretine 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:35
Adana'da Uyuşturucu Ticaretine 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Ticaretine Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan T.K. isimli sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Duruşma ve Savcının Talebi

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık T.K., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 16 Ocak 2024'te Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın daha önce benzer suçlardan kaydının bulunduğunu belirtti. Adreste bir miktar sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirilirken, sanığın üst aramasında ise 22,56 gram sentetik uyuşturucu bulunduru bulundu.

Mahkeme Kararı ve Sanığın Savunması

Savcı, T.K.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık T.K. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, T.K.'yi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, 25 bin lira adli para cezası da verilmiştir. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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