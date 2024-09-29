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Adana'da Yaya Geçidine Takviye Denetimler

Adana'da yayalara yol vermeyen sürücülere ve yaya geçidini kullanmayanlara ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 22:56
Adana'da Yaya Geçidine Takviye Denetimler

Adana'da Yaya Güvenliği İçin Yeniden Denetim

Adana'da, yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, yaya geçidini ihlal eden sürücüler gözaltına alındı.

Trafik Polislerinin Uygulaması

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, şehir genelinde toplam 21 farklı lokasyonda detaylı yaya geçidi denetimleri gerçekleştirdi.

Cezalar ve İhlaller

Denetimlerde, yaya geçidinde yayalara yol vermediği tespit edilen 260 sürücüye para cezası kesildi. Bu uygulamanın yanı sıra, yaya geçidini kullanmayan 7 yayaya da para cezası verildi.

Yayaların Güvenliği Öncelik

Bu tür denetimlerin amaçlarından biri, trafik güvenliğini artırmak ve yayaların geçiş haklarını korumaktır.

Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen...

Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.

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