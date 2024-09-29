Adana'da Yaya Geçidine Takviye Denetimler

Adana'da Yaya Güvenliği İçin Yeniden Denetim
Adana'da, yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, yaya geçidini ihlal eden sürücüler gözaltına alındı.
Trafik Polislerinin Uygulaması
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, şehir genelinde toplam 21 farklı lokasyonda detaylı yaya geçidi denetimleri gerçekleştirdi.
Cezalar ve İhlaller
Denetimlerde, yaya geçidinde yayalara yol vermediği tespit edilen 260 sürücüye para cezası kesildi. Bu uygulamanın yanı sıra, yaya geçidini kullanmayan 7 yayaya da para cezası verildi.
Bu tür denetimlerin amaçlarından biri, trafik güvenliğini artırmak ve yayaların geçiş haklarını korumaktır.
Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.