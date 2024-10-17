Adana'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Adana'da Orman Yangını Çıkıyor

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, Bayram Hacılı Mahallesi'nde ormanlık bir alanda yangın alarmı verildi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, yerleşim bölgelerine oldukça yakın bir noktada başladı.

Müdahale Ekipleri Harekete Geçti

Yangının yayılmaya başlamasıyla birlikte, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınmasına yönelik yoğun bir çalışma yürütüyor.

Rüzgar Yangını Zorlaştırıyor

Yangında şiddetli rüzgarın etkisi, alevlerin daha da yayılmasına neden olurken, bu durum müdahale eden ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor. Ekiplerin ana hedefi, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılsa da, alevlerle mücadelenin sürdüğü bu zorlu süreçte, bölge halkı da yetkililerden gelen bilgilere dikkat ediyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.