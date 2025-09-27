Adana Kozan'da Panelvan Yangını: Bir Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir panelvan kullanılamaz hale geldi, diğer panelvanda ise hasar oluştu.

Henüz belirlenemeyen nedenle Sırkıntı Caddesi'nde park halindeki bir panelvanda yangın çıktı. Araçtaki bir tüpün patlamasıyla alevler, park halindeki başka bir panelvana sıçradı.

Müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hasar

Yangının başladığı araç kullanılamaz hale geldi, diğer araçta ise hasar meydana geldi.