Adıyaman Besni'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Operasyon ve gözaltı detayları

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan sıvılar ele geçirildi. Operasyon kapsamında O.K, S.V.K, R.K. ve A.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K, S.V.K, A.İ. tutuklandı; R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

