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Adıyaman'da Kar Yağışı 298 Köy ve Mezra Yolunu Kapatırken, Tatiller Başladı

Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle 298 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, bazı okullar tatil edildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:41
Adıyaman'da Kar Yağışı 298 Köy ve Mezra Yolunu Kapatırken, Tatiller Başladı

Adıyaman'da Kar Yağışı Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 298 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare'den yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan yoğun kar yağışı tüm hızıyla sürüyor.

Kapalı Yolların Dağılımı

Merkezde 24, Besni'de 19, Çelikhan'da 20, Gerger'de 29, Gölbaşı'nda 4, Kahta'da 4, Sincik'te 17, Tut ilçesinde ise 5 köy ile birlikte toplamda 176 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yolları açmak için başlattığı çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.

Okul Tatilleri Başladı

Öte yandan, Kahta ilçesinde kar yağışı nedeniyle bazı okullar bugün tatil edildi. Öğrenciler ve veliler, yaşanan bu zor durumdan etkilenirken, yetkililer durumu yakından takip ediyor.

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