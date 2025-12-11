DOLAR
Adıyaman'da park halindeki elektrikli bisiklet çalındı

Adıyaman Yeni Mahalle K-13 Konteyner Kent'te Berat Alan'a ait park halindeki elektrikli bisiklet kimliği belirsiz kişilerce çalındı; polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:42
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle K-13 Konteyner Kent'te Berat Alan'a ait elektrikli bisiklet, park halindeyken kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Hırsızlığı kısa süre sonra fark eden Berat Alan, durumu derhal polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, çalınan elektrikli bisikletin bulunması ve şüphelilerin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

