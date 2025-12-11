Adıyaman'da park halindeki elektrikli bisiklet çalındı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle K-13 Konteyner Kent'te Berat Alan'a ait elektrikli bisiklet, park halindeyken kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Hırsızlığı kısa süre sonra fark eden Berat Alan, durumu derhal polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, çalınan elektrikli bisikletin bulunması ve şüphelilerin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN’DA PARK HALİNDEKİ BİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHIS YADA ŞAHISLAR TARAFINDAN ÇALINDI.