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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:55
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Adıyaman'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda toplam 12 şüpheli yakalandı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışını azaltmaya yönelik etkili çalışmalarını sürdürüyor.

Detaylı Operasyon ve Elde Edilenler

Bu özel operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı ve sonuç olarak 6 gram toz esrar, 105 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gerçekleştirilen bu operasyonda, toplamda 12 şüpheli gözaltına alınarak, adli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda 6 gram...

Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda 6 gram toz esrar, 105 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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