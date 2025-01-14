Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:39
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Adıyaman'da Uyuşturucu İle Mücadele Operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik titiz bir çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon sonucunda, ekipler 177 gram sentetik uyuşturucu ve 21 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.K. ile Y.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli H.İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da İş Makinesi Kazasında Genç İşçi Hayatını Kaybetti
2
Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Deprem Konutları Açıklaması
3
Tokat'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
4
Erzurum'da Yeni Tomografi Cihazı ile Acil Servis Hizmetleri Gelişiyor
5
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
6
THY, İstanbul-Bingazi Seferlerine 10 Yıl Aradan Sonra Yeniden Başladı
7
ABD'nin Gazze'deki Soykırımda İsrail'e Verdiği Silahlar Gündemde

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!