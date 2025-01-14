Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Adıyaman'da Uyuşturucu İle Mücadele Operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik titiz bir çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon sonucunda, ekipler 177 gram sentetik uyuşturucu ve 21 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.K. ile Y.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli H.İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.