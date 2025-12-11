Adıyaman Kahta'da Yoğun Sis: Görüş 20 Metreye Kadar Düştü

Sis hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ilçe genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sisten dolayı yer yer görüş mesafesi ciddi şekilde düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Özellikle ilçe merkezine yakın bölgelerde görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar indiği öğrenildi. Bu durum, ulaşımda aksamalar ve tedbir gerektiren koşullar oluşturdu.

Yetkililerden sürücülere uyarı

Yetkililer, sisli havalarda sürücülerin hız düşürmeleri, araç takip mesafesini artırmaları ve farlarını açık tutmaları konusunda uyarılarda bulundu.

