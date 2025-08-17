AFAD'dan Anma: 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 26. Yılı

Başkanlık paylaşımında acı ve uyarı yine vurgulandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara Depremi'nin 26'ncı yılında, depremde hayatını kaybedenleri anarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başkanlığın Next Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, üzerinden çeyrek asır geçse de acının hep taze olduğuna dikkat çekildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğa kaynaklı afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalıyor. Depremleri engellemek mümkün değil, ancak deprem öncesinde yapılacak hazırlıklar ve deprem anında sergilenecek doğru davranışlar ile depremin olası zararlarını engellemek mümkün. 17 Ağustos Marmara Depremi başta olmak üzere afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz. Sadece o günü değil, ülkemizin deprem gerçeğini de unutmayalım."