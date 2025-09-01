DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,26 -0,2%
ALTIN
4.613,73 -1,12%
BITCOIN
4.444.297,99 0,94%

Afganistan'da 6 Büyüklüğündeki Deprem: 622 Ölü, 1555 Yaralı

Kunar'da 6 büyüklüğündeki depremde 622 kişi hayatını kaybetti, 1555 kişi yaralandı; arama-kurtarma çalışmaları helikopterlerle sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 09:36
Afganistan'da 6 Büyüklüğündeki Deprem: 622 Ölü, 1555 Yaralı

Afganistan'da 6 büyüklüğündeki depremde ağır bilanço

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Yetkililer, depremde 622 kişinin öldüğünü ve 1555 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kayıplar ve etkilenen bölgeler

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, depremin can kaybının 622'ye, yaralı sayısının ise 1555'e yükseldiğini açıkladı. Kani, hayatını kaybedenlerden 610'unun Kunar, 12'sinin Nangarhar vilayetlerinden olduğunu belirtti.

Kani, çok sayıda evin yıkıldığını vurguladı. Afganistan geçici hükümeti İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani de yerel yetkililere etkilenen bölgelere en kısa sürede yardım ulaşması çağrısında bulundu.

Arama-kurtarma çalışmaları ve ulaşım

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada en çok etkilenen bölgenin Kunar olduğunu, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını ve arama-kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yürütüldüğünü söyledi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." ifadesini kullandı. Mücahid, yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti ve "Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır." dedi.

Depremin teknik ayrıntıları

Bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olmak üzere en az iki artçı sarsıntı kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti. Arama-kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eda Nur Kaplan ile Canlandırmalı Eğitim Modellemesi
2
Samsunlu Balıkçılar 'Vira Bismillah' Diyerek 2025-2026 Av Sezonunu Açtı
3
TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?
4
Tekirdağ'da Feci Kaza: Pikaba Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
5
Kastamonu'da 7 Gündür Kayıp Olan Ömer Doğancıoğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
Türkiye Ekonomisi 2. Çeyrekte Yıllık %4,8 Büyüdü
7
Güney Kore, 15 Yıl Sonra Kuzey'e Yönelik 'Propaganda' Radyosunu Durdurdu

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025