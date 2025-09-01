Afganistan'da 6 Büyüklüğündeki Deprem: 622 Ölü, 1555 Yaralı

Afganistan'da 6 büyüklüğündeki depremde ağır bilanço

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Yetkililer, depremde 622 kişinin öldüğünü ve 1555 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kayıplar ve etkilenen bölgeler

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, depremin can kaybının 622'ye, yaralı sayısının ise 1555'e yükseldiğini açıkladı. Kani, hayatını kaybedenlerden 610'unun Kunar, 12'sinin Nangarhar vilayetlerinden olduğunu belirtti.

Kani, çok sayıda evin yıkıldığını vurguladı. Afganistan geçici hükümeti İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani de yerel yetkililere etkilenen bölgelere en kısa sürede yardım ulaşması çağrısında bulundu.

Arama-kurtarma çalışmaları ve ulaşım

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada en çok etkilenen bölgenin Kunar olduğunu, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını ve arama-kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yürütüldüğünü söyledi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." ifadesini kullandı. Mücahid, yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti ve "Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır." dedi.

Depremin teknik ayrıntıları

Bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olmak üzere en az iki artçı sarsıntı kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti. Arama-kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor.