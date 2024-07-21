Afganistan, İsrail'in Yemen'deki Hava Saldırısını Kınadı

Afganistan'dan İsrail'e Tepki

Afganistan yönetimi, İsrail'in Yemen'e gerçekleştirdiği hava saldırısını kınadı. Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Açıklama ve Çağrı

Belhi, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İsrail'in Hudeyde Limanı’na yönelik düzenlenen hava saldırısını sert bir dille kınadıklarını belirtti. Saldırının sivil kayıplara yol açtığını vurgulayan Belhi, "Bu tür eylemlerin devam etmesi, bölgede daha fazla can kaybı ve yıkıma neden olabilir" dedi.

Uluslararası İşbirliği Çağrısı

Belhi, uluslararası kuruluşları ve etkili ülkeleri, İsrail'in Gazze ve çevresindeki eylemlerini durdurma konusunda harekete geçmeleri yönünde uyardı. Geçtiğimiz cumartesi akşamı, Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'na yapılan hava saldırısında, Yemenli yetkililerin bildirdiğine göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 80'den fazla kişi ise yaralandı.