KMBB Cep Trafik ile Kahramanmaraş'ta Yol Çalışmaları Anlık Takip

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KMBB Cep Trafik uygulamasıyla çalışma sahalarını, geçiş düzenlemelerini ve kapalı güzergâhları anlık olarak paylaşıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:36
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KMBB Cep Trafik mobil uygulamasıyla çalışma sahaları, geçiş düzenlemeleri ve kapalı güzergâhları vatandaşlarla anlık olarak paylaşıyor. Vatandaşların günlük ulaşım planlarını sağlıklı şekilde yapabilmeleri için uygulamanın aktif kullanılması gerektiği bildirildi.

Eş zamanlı saha ve dijital koordinasyon

Belediye, şehir genelinde yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarında oluşabilecek trafik aksaklıklarını önlemek amacıyla sahada ve dijitalde eş zamanlı koordinasyon sağlıyor. Çalışmaların yoğun olduğu bölgelerde ekipler titizlikle görev yaparken, trafik akışının kesintiye uğramaması için alternatif düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Günlük olarak güncellenen çalışma listeleri, hem belediyenin resmî sosyal medya hesapları hem de KMBB Cep Trafik mobil uygulaması üzerinden paylaşılıyor; vatandaşlar bu kanallardan anlık bilgi alabiliyor.

Vatandaşlarmız KMBB Cep Trafik uygulaması sayesinde çalışmaların sürdüğü bölgeleri, trafiğe kapalı arterleri ve alternatif güzergâh önerilerini anlık olarak takip ederek ulaşım planlamalarını çok daha kolay yapabiliyor. Uygulamanın sağladığı bu anlık bilgilendirme özelliği, özellikle iş saatleri ve yoğun trafik dönemlerinde şehir içi hareketliliği önemli ölçüde rahatlatıyor

Kurum açıklamasında, vatandaşların günlük ulaşım planlarını sağlıklı şekilde yapabilmeleri için belediyenin resmî sosyal medya hesaplarını, web sitesini ve KMBB Cep Trafik uygulamasını aktif olarak takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

