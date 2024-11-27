Afyonkarahisar'da 1,5 Milyon Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Kaçakçılık Operasyonu

Afyonkarahisar'da, şüphe üzerine durdurulan bir tırda 1,5 milyon doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucunda gerçekleşti.

Tır Durduruldu, Makaronlar Ele Geçirildi

Kent merkezi uygulama noktasında yapılan kontroller sırasında, durdurulan tırda gerçekleştirilen aramalarda 1,5 milyon doldurulmuş makaron bulundu. Bu durum, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Sürücü A.N. hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan tırda 1,5 milyon doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.