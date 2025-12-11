DOLAR
Vali Ali Fidan'e Düzceli Gazetecilerden Nezaket Ziyareti

Düzceli gazeteciler Nevşehir Valisi ve eski Düzce Valisi Ali Fidan'ı ziyaret etti; Fidan Düzce'ye selam gönderip turizme desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:57
Vali Ali Fidan'e Düzceli Gazetecilerden Nezaket Ziyareti

DÜZCE (İHA)

Düzce eski valisi Türkiye’nin ilk sivil Orgenerali Nevşehir Valisi Ali Fidan’a, Düzceli gazeteciler nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret Nevşehir Valiliğinde gerçekleştirildi. Heyette Düzce TV Muhabiri Enes Bektaş, Düzce Postası Muhabirleri Ahmet Çelik ve Fatih Can, Düzce Haber Muhabiri Oğuz Acar ve Cumayeri Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsa Keleş yer aldı.

Ziyarette Düzce ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette konuşan Vali Ali Fidan:

Tüm Düzcelilere en kalbi selamlarımı iletiyorum. Düzce’de unutamadığımız bir dönem geçirdik. 18 ay gibi kısa bir süre orada yaptığımız Valiliğin ardından Milli Savunma Bakanlığı’na geçtik. Düzce’ye arada sırada uğruyorum. En yeşil kentlerden bir tanesi olan Düzce’ye turizm çalışmalarına her zaman büyük destek vermeye devam edeceğim. Nevşehir turizmde kendisini kanıtlamış, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen noktalarından birisi. Geçen yıl on binlerce yabancı turisti burada ağırladık. İlerleyen süreçlerde eminim ki Düzce’de de böyle ziyaretçiler olacak ve şehrin tanıtımı artacaktır. Düzce’ye Düzcelilere selamlarımı iletiyorum

