Türk Hava Yolları Punom Pen Uçuşlarına Başladı: Kamboçya'ya Yeni Bağlantı

Türk Hava Yolları, Punom Pen uçuşlarını başlattı; bu adım THY'nin Uzak Doğu ağını 20 şehir ve 21 havalimanına taşıdı, haftada karşılıklı üç sefer düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:57
Türk Hava Yolları, stratejik büyüme planları kapsamında Kamboçya’nın başkenti Punom Pene doğrudan uçuşlara başladı. Bu yeni hat, THY’nin Güneydoğu Asya’daki varlığını güçlendiriyor ve havayolunun küresel ağını genişletiyor.

Yeni rota ve stratejik etkileri

Punom Pen destinasyonunun devreye girmesiyle Kamboçya, THY’nin Güneydoğu Asya’da uçuş yaptığı 7. ülke olurken, Punom Pen bölgedeki 11. şehir statüsüyle ağda yerini aldı. Bu açılım, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticari bağları güçlendirmenin yanı sıra bölgenin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor. Milli havayolunun Uzak Doğu uçuş ağı ise 20 şehre ve 21 havalimanına ulaşmış oldu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi yeni rota hakkında şunları söyledi: "Türk Hava Yolları olarak kıtaları birleştiren uçuş ağımızı sürekli genişletiyor ve stratejik destinasyonlarla bağlantılarımızı güçlendiriyoruz. Kamboçya’yı 132. ülke olarak rakipsiz uçuş ağımıza eklememiz, Punom Pen uçuşlarının başlamasıyla birlikte bu hedefte önemli bir adım niteliği taşıyor. Kamboçya’ya uçuşlarımız hem turizm hem de iş dünyası için yeni fırsatlar oluşturacak. Ayrıca, bu destinasyona uçan tek Avrupalı havayolu olmamız bölgedeki liderliğimizi daha da pekiştirecek."

Punom Pen'in turistik ve ticari önemi

Punom Pen, tarihi dokusu, kültürel mirası ve dinamik şehir yaşamıyla bölgenin öne çıkan turizm ve ticaret merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mekong ve Tonle Sap nehirlerinin birleştiği noktada konumlanan şehir; Kraliyet Sarayı, Ulusal Müze ve geleneksel pazarlarıyla ziyaretçilere zengin bir kültürel deneyim sunuyor.

Uçuş detayları

Punom Pen seferleri, Türk Hava Yolları’nın bölgedeki erişimini artırırken yolculara geniş bağlantı imkânı sağlıyor. Hat, Bangkok aktarmalı şekilde haftada karşılıklı üç sefer olarak gerçekleştiriliyor ve bu rota bölgedeki tek Avrupalı havayolu olarak THY’nin lider konumunu pekiştiriyor.

