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Afyonkarahisar'da Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Afyonkarahisar'da drift yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:34
Afyonkarahisar'da Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Afyonkarahisar'da Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza Uygulandı

Afyonkarahisar'da yapılan bir denetim sonucu, drift yaptığı tespit edilen bir sürücüye toplamda 46 bin 392 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobille drift yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan incelemelerde, olayın gerçekleştiği yerin güvenlik kameraları detaylı bir şekilde incelendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında drift yaptığı belirlenen sürücünün kimliği tespit edildi ve cezai işlem başlatıldı. Bu durum, trafik güvenliğine yönelik yapılan denetimlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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