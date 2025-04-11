Afyonkarahisar'da 'Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Afyonkarahisar'da Önemli Fotoğraf Sergisi Açıldı

Hollanda Büyükelçiliği ile Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958' adlı geçici fotoğraf sergisi, kapılarını sanatseverlere açtı.

Seremoni ve Konuşmalar

Açılışta konuşan Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt, Emilie Haspels’in Türk-Hollanda ilişkilerine katkılarının önemini vurguladı. Lintvelt, "Emilie Haspels, Türkiye'de çalışan ve ders veren ilk Hollandalı kadın arkeologdur. Aynı zamanda Amsterdam Üniversitesi’nin ilk kadın arkeoloji profesörü ve Allard Pierreson Müzesi’nin ilk kadın müdürüydü." dedi.

Lintvelt, Haspels'in, Türk kültürel mirasının korunmasında öncü kadınlar arasında yer alan Türk arkeolog Halet Çambel ile de güçlü bir bağ kurduğunu belirtti. Haspels’in fotoğrafları aracılığıyla geçmiş dönem Anadolu manzaralarına dalabileceğimizi ifade eden Lintvelt, serginin yeni nesillere Haspels'in mirasını taşımasını diledi.

Serginin Kalıcılığı ve Gelecek Planları

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın da serginin Kütahya ve İstanbul'dan sonra Afyonkarahisar Müzesi'nde kalıcı olacağını açıkladı. Haspels’in Hollanda'da eğittiği arkeologların, ilde gerçekleştirilecek araştırmalara katkı sunabileceklerini söyledi.

Önemli İsimler ve Katılımcılar

Etkinliğin açılışına, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Uysal, İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi açılışı, aynı zamanda Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Derneği Minik Eller Resim Atölyesi'nin karma resim sergisiyle tamamlandı.

Afyonkarahisar'da Hollanda Büyükelçiliği ile Müze Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958" adlı geçici süreli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışına, Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvel (sağ 5) de katıldı.

Afyonkarahisar'da Hollanda Büyükelçiliği ile Müze Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958" adlı geçici süreli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışına, Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvel (sağ 5) de katıldı.