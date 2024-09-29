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Afyonkarahisar'da Eşini Vuran Koca İntihar Etti

Emirdağ'da tartışma sonrası eşiyle kavga eden adam, eşini vurup ardından intihar etti. Oğul yaralandı ama durumu iyi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 23:48
Afyonkarahisar'da Eşini Vuran Koca İntihar Etti

Afyonkarahisar'da Trajik Olay

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşanan üzücü olay, Kacerli Mahallesi'nde meydana geldi. 49 yaşındaki Satı Aktan, tartıştığı eşi 55 yaşındaki Seydi Aktan ile girdiği kavga sonucu, olayın seyrini değiştiren bir adım attı.

Olayın Gelişimi

Tartışmanın büyümesi üzerine Seydi Aktan, evdeki tüfeği alarak eşine ateş etti. Kavgaya müdahale eden çiftin oğlu M.A. da kazara saçmaların hedefi oldu ve yaralandı.

İntihar ve Acil Müdahale

Olay sonrası Seydi Aktan, hayatına son vererek intihar etti. Çiftin oğlu M.A., derhal sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastane Durumu

Emirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Satı Aktan ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.A.'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tartıştığı eşini öldüren koca, intihar etti. Emirdağ Devlet...

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tartıştığı eşini öldüren koca, intihar etti. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan eş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tartıştığı eşini öldüren koca, intihar etti. Emirdağ Devlet...

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tartıştığı eşini öldüren koca, intihar etti. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan eş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tartıştığı eşini öldüren koca, intihar etti. Emirdağ Devlet...

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tartıştığı eşini öldüren koca, intihar etti. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan eş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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