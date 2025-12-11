DOLAR
Afyonkarahisar'da Jandarma 655 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarmanın durdurduğu kamyonette 655 litre sahte zeytinyağı bulundu; araçta bulunan A.Y. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:12
Afyonkarahisar'da Jandarma 655 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirdi

Afyonkarahisar'da Jandarma 655 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirdi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişinde yaptıkları yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Aramada farklı ebatlardaki şişelere konulmuş toplam 655 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Olayın ardından araçta bulunan A.Y. isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN DURDURULAN BİR KAMYONETTE YAPILAN ARAMADA 655 LİTRE SAHTE...

AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN DURDURULAN BİR KAMYONETTE YAPILAN ARAMADA 655 LİTRE SAHTE ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ.

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?