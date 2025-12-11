Afyonkarahisar'da Jandarma 655 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirdi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişinde yaptıkları yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Aramada farklı ebatlardaki şişelere konulmuş toplam 655 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Olayın ardından araçta bulunan A.Y. isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

