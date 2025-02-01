Afyonkarahisar'da Kaçak Avlanmaya Karşı Sıkı Denetimler

Denetimler Aralıksız Devam Ediyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünlerinde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla göl, gölet ve baraj göllerinde denetimlerine devam ediyor.

Denetim Ekibi Sahada

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, su ürünleri denetim ekiplerinin göl, gölet ve baraj göllerinde aralıksız olarak denetim gerçekleştirdiğini açıkladı. Afyonkarahisar Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Akdeğirmen Barajı'nda yapılan denetimlerde, 50 takım ve toplamda 10 bin metre uzunluğunda ağ ele geçirildi.

Vali’nin Desteğiyle Denetimler Artacak

Parlak, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın desteğiyle iç suların ve ürünlerin korunmasına yönelik denetimlerin tüm göl ve göletlerde hız kesmeden süreceğini vurguladı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünlerinde sürdürülebilirlik için göl, gölet ve baraj göllerinde denetimlere devam ediyor.