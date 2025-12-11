DOLAR
Afyonkarahisar'da Torbacı Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 kişi tutuklandı; aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:56
Operasyon detayları

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre operasyon kent merkezinde gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda birçok adrese baskın yapıldı.

Baskın sırasında yapılan aramalarda 14 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 0,25 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan H.D., İ.K. ve İ.D. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

