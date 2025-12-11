Afyonkarahisar'da Torbacı Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Operasyon detayları

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre operasyon kent merkezinde gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda birçok adrese baskın yapıldı.

Baskın sırasında yapılan aramalarda 14 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 0,25 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan H.D., İ.K. ve İ.D. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN TORBACI DİYE ADLANDIRILAN UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA YAKALANAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI.