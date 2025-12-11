Afyonkarahisar'da zihinsel engelli adamın şüpheli ölümü: 3 gözaltı

Bolvadin'e bağlı Derekarabağ köyünde 41 yaşındaki Hıdır Aktaş evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyü'nde yaşayan 41 yaşındaki Hıdır Aktaş, ailesi tarafından dün sabah yatağında hareketsiz halde bulundu. Aile üyelerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Aktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri tespit edilmesi üzerine ölüm şüpheli sayıldı.

Olayla ilgili olarak Aktaş'ın babası K.A., ağabeyi B.A. ve yengesi H.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, köy sakinleri daha önce de ailenin Aktaş'a şiddet uyguladığı yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler eve gelerek tutanak tuttu ve Aktaş'ın bir bakımevine yerleştirilmesi için çalışma başlattı. Ancak söz konusu yerleştirme gerçekleşmeden Aktaş hayatını kaybetti.

Aktaş için köyde cenaze namazı kılındı ve defin işlemi köy mezarlığında gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

