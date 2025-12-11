DOLAR
Merz: Toprak Tavizine Karar Önce Ukrayna'nın Olmalı

Merz: ABD değerlendirmeleri beklenmeli; toprak tavizine karar verecek olan öncelikle Ukrayna Devlet Başkanı ve halkıdır. Berlin zirvesi ve Rus varlıklarının kullanımı gündemde.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:19
Merz-Rutte görüşmesi ve ABD değerlendirmeleri

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Merz, toplantıda öncelikli gündemin Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabaların son durumu olduğunu söyledi.

Merz, son haftalarda ABD'nin girişimi sayesinde "24 Şubat 2022'den bu yana görmediğimiz bir dinamizm yakaladık" diyerek, Vladimir Zelenskiy, Avrupa ortakları ve ABD Başkanı Donald Trump ile yakın iletişimde olduklarını belirtti. Merz, Vladimir Putin'in müzakerelerde zaman kazanmaya çalıştığını vurguladı.

Müzakerelerin üç hedefi

Merz, müzakerelerin üç ana amacını şöyle sıraladı: Ukrayna’da savaşı sona erdirecek bir ateşkes, Ukrayna için güvenlik garantileri ve Avrupa’nın pazarlık masasındaki çıkarlarının korunması. Avrupa Birliği ve NATO birlikteliğinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Merz, Ukrayna'nın onayı olmadan zorla bir barış dayatılamayacağını söyleyerek, "Ukrayna’nın hangi tavizleri vermeye hazır olduğu sorusuna cevap vermesi gerekenler öncelikle Ukrayna Devlet Başkanı ile Ukrayna halkıdır" ifadelerini kullandı.

Berlin'de zirve hazırlığı

Merz, önümüzdeki hafta Berlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in katılımıyla bir toplantı yapılacağını duyurdu. Amerikan hükümetinin katılımının, üzerinde çalışılan belgelerin ortak hazırlanmasına bağlı olduğunu belirtti ve Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin yapıcı geçtiğini söyledi.

Rus varlıklarının kullanımı ve finansman

Avrupa Konseyi toplantısında dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına ilişkin karar alınabileceğini söyleyen Merz, Ukrayna'nın 2026 yılının ilk çeyreği için yeterli finansmana sahip olduğunu, ancak 2026 tamamı için ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Önerdiği yöntemi, AB bütçesinden verilen ve Rus varlıklarıyla teminat altına alınan bir kredi olarak tanımladı.

ABD-AB ilişkileri ve NATO'ya bağlılık

Merz, ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesindeki eleştiriler ve Tomahawk füze taahhüdü konusunda NATO ittifakında anlaşmalardan şüphe duymak için bir neden görmediğini söyledi. "Amerikan hükümeti, bu güvenlik politikası stratejisinde ittifaka ilişkin çok olumlu sözler de sarf etti" dedi.

Merz, ayrıca Haziran ziyaretinde Donald Trump'a AB'nin tarihini izah etmeye çalıştığını ve ABD hükümetinin hâlâ AB'yi bir devletler birliği olarak anlamakta zorlandığını belirtti. Avrupa'nın güvenlik ve ekonomik gücüne yatırım yapmanın gerekliliğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin değerlendirmesi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın savunma için ayırdığı kaynakları övdü ve Rusya'nın saldırganlığına karşı caydırıcılığın önemini vurguladı. Rutte, "Ulusal Güvenlik Stratejisi Avrupa’nın güvenliği ve NATO’ya bağlılığı teyit ediyor" diyerek, ittifakın güvenliği için Avrupa, Kanada ve ABD arasında güçlü iş birliğinin şart olduğunu ifade etti.

