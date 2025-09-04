Afyonkarahisar Sultandağı'nda Sahte Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte/kaçak alkol üretimi yapıldığı tespit edilen adreslerde arama yapıldı.

Operasyon ve Aramalar

İnceleme sonucu, ilçenin Dereçine köyü'nde üretim yapıldığı belirlenen noktalarda şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucunda kıymetli delillere ulaşıldı.

Ele Geçirilenler

Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 80 litre alkol yapımında kullanılan malzeme, 18 litre sahte/kaçak viski, 22 litre etil alkol, 2 litre rakı, aroma maddesi ve sahte/kaçak alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemeler yer aldı.

Soruşturma

Sultandağı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemler ve adli süreç devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sahte alkol imalatçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada, 80 litre alkol yapımında kullanılan malzeme, 18 litre sahte/kaçak viski, 22 litre etil alkol, 2 litre rakı, aroma maddesi, sahte/kaçak alkol imalatında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.