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Ağıralioğlu Trabzon'da Halkla Buluştu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'da halkla bir araya geldi ve parti hedeflerini anlattı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 22:24
Ağıralioğlu Trabzon'da Halkla Buluştu

Ağıralioğlu Trabzon'da Halkla Buluştu

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'da gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Ağıralioğlu, Atatürk Alanı'nda düzenlenen 'Halk Buluşması' programında, memleketi Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İktidarı eleştiren Ağıralioğlu, A Parti'yi memleketin dertlerine derman olmak amacıyla kurduğunu belirtti. Partisinin hedeflerini anlatan Ağıralioğlu, 'Biz bir parti telaşının, bir oy hevesinin, ne olacak gayesinin değil, Türk milletinin geleceğinin partisiyiz.' ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, A Parti'nin her partinin mesuliyetini taşıyan bir ciddiyetin partisi olduğunu vurgulayarak, 'Biz memleketin evlatlarıyız, Türk milleti için güçlü yarınlar için düşmanına yetebilen, dostlarını sarıp sarmalayabilen maharet olsun partimiz.' dedi.

Etkinliğin ardından Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirerek, Trabzon'daki faaliyetlerini sürdürdü.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'da "Halk Buluşması" programında...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'da "Halk Buluşması" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'da "Halk Buluşması" programında...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'da "Halk Buluşması" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

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