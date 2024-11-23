Ağrı'da 45 Yıllık Eğitimci, Kızı ve Torunu ile 3 Kuşakta Aynı Okulda Veda Ediyor

Ağrı'da 45 Yıllık Eğitimci Vedaya Hazırlanıyor

Ağrı'nın İbrahim Çeçen İlkokulu'nda öğretmenlik yapan 65 yaşındaki Recep Kasar, Aralık ayında emekli olmaya hazırlanıyor. 45 yıllık meslek hayatının son dönemecine gelen Kasar, aynı okulda meslektaşı olan kızı Kübra Sultan Gökçe ve onun oğlu Poyraz ile 3 kuşak bir araya geliyor.

Meslek Hayatı ve Duygusal Anlar

Mesleğine 1979 yılında Mardin'de başlayan Kasar, uzun yıllar Ağrı'da çeşitli okulda öğretmenlik yaptı. İbrahim Çeçen Vakfı tarafından yaptırılan İbrahim Çeçen İlkokulunda, son 15 yılını öğrenci yetiştirerek geçiren Kasar, kızıyla birlikte son 9 yıldır bu okulda mesai yapıyor. Emeklilik gününün yaklaşmasıyla duygusal anlar yaşayan Kasar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kızı tarafından kendisine takdim edilen çiçeği ile birlikte, yıllardır üzerinden çıkarmadığı önlüğünü ona hediye etti.

Kızına Miras Bırakıyor

Gazetecilere yaptığı açıklamada, Recep Kasar, “Görev sürem doldu, emeklilik günüm geldi. Önlüğümü çıkarıp kızıma devredeceğim. Öğretmenlikte 45 yılı bitirdim. Kızım da inşallah çocuğuna devredecek.” dedi. Ayrıca torunu Poyraz’ın da aynı okulda öğrenci olduğunu belirterek, “Okuluma, öğretmenlerimize ve öğrencilerime veda ediyorum.” diye vurguladı.

Öğretmenlik, Aile İçin Bir Değer

Kasar, devlet memurlarının en büyük sermayesinin çocukları okutmak olduğunu aktararak, bu süreçte her zaman yanında olan eşine teşekkür etti. 4 çocuğunu da öğretmen olarak yetiştirdiği bilgisini veren Kasar, okulun önemli şahsiyetlerinden İbrahim Çeçen tarafından yapıldığını, okuldan el çekilmediğini ve öğrencilerin kaliteli eğitim alması için modern eğitim materyalleriyle donatıldığını ifade etti.

Kızı, Babasından Öğrenmeye Devam Ediyor

Kızı Kübra Sultan Gökçe ise, babasıyla aynı okulda görev yapmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu ifade ederek, onun tecrübelerinden faydalandığını belirtti. “Babasının emekliye ayrılması beni üzüyor ama biz yine beraberiz. İnşallah biz de onun gibi bir öğretmen oluruz.” şeklinde konuştu. Öğrenci Ömer Ülkü de, İbrahim Çeçen’in birçok ilde okul yaptığını, vakfın üniversite öğrencilerine burs verdiğini belirtti. Öğrencilerden Sibel Kaya ise, okuldaki staj imkanlarından dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ağrı'da meslektaşı kızıyla İbrahim Çeçen İlkokulunda öğretmenlik yapan 65 yaşındaki Recep Kasar, 45 yılık meslek hayatına vedaya hazırlanıyor. İbrahim Çeçen Vakfınca 1980'li yıllarda yaptırılan İbrahim Çeçen İlkokulunda meslekteki son 15 yılını öğrenci yetiştirerek geçiren Kasar, aynı okulda öğretmen kızı Kübra Sultan Gökçe ile son 9 yıldır beraber mesai yapıyor.

Ağrı'da meslektaşı kızıyla İbrahim Çeçen İlkokulunda öğretmenlik yapan 65 yaşındaki Recep Kasar, 45 yılık meslek hayatına vedaya hazırlanıyor. İbrahim Çeçen Vakfınca 1980'li yıllarda yaptırılan İbrahim Çeçen İlkokulunda meslekteki son 15 yılını öğrenci yetiştirerek geçiren Kasar, aynı okulda öğretmen kızı Kübra Sultan Gökçe ile son 9 yıldır beraber mesai yapıyor.