Ağrı’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Organizör Tutuklandı, 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ağrı'da düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı; 4 organizatör tutuklandı, 1 adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 20:32
Ağrı’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Organizör Tutuklandı, 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ağrı’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Organizör Tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

Ağrı’da gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Operasyon sonucunda 10 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonrası şüpheliler emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adli süreçte, gözaltına alınan 5 organizatörden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar çıkarıldıkları mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

AĞRI’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 4’Ü ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

AĞRI’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 4’Ü ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

AĞRI’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 4’Ü ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Akyazı'da 63 Yaşındaki Ahmet Onat Evinde Ölü Bulundu
2
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev’i Kabul Etti
3
Tunceli'de Devlet Destekleri Anlatıldı: Vali Aygöl'den 'Pertek Köprüsü' Vurgusu
4
Bakan Kacır: Türkiye Avrupa'nın Sanayi ve Teknoloji Üretim Merkezi
5
Elazığ'da kayıp 11 yaşındaki otizmli çocuk: Vali Numan Hatipoğlu arama bölgesinde
6
Samsun'da Denetimli Serbestlik İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı
7
TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu