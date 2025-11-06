Ağrı’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Organizör Tutuklandı, 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ağrı’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Organizör Tutuklandı
Operasyon ve gözaltılar
Ağrı’da gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Operasyon sonucunda 10 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonrası şüpheliler emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Adli süreçte, gözaltına alınan 5 organizatörden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar çıkarıldıkları mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.
