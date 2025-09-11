Ağrı'da valizde 4 litre 322 mililitre sentetik uyuşturucu: 2 şüpheli gözaltında

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde valiz içinde 4 litre 322 mililitre sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 19:38
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, valiz içerisine gizlenmiş halde bulunan 4 litre 322 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu tespit edilerek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon detayları

İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında yürüttükleri operasyonda, Gürbulak Gümrük Kapısı sahasında valize gizlenmiş maddeyi ele geçirdi.

Şüpheliler ve soruşturma

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Soruşturma ve adli süreç hakkında yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, valiz içerisine sentetik uyuşturucu gizlediği belirlenen 2 şüpheli...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, valiz içerisine sentetik uyuşturucu gizlediği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, bu kapsamda Doğubayazıt'taki Gürbulak Gümrük Kapısı sahasında valize gizlenmiş 4 litre 322 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

