Ağrı'da valizde 4 litre 322 mililitre sentetik uyuşturucu: 2 şüpheli gözaltında
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, valiz içerisine gizlenmiş halde bulunan 4 litre 322 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu tespit edilerek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon detayları
İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında yürüttükleri operasyonda, Gürbulak Gümrük Kapısı sahasında valize gizlenmiş maddeyi ele geçirdi.
Şüpheliler ve soruşturma
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Soruşturma ve adli süreç hakkında yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.
