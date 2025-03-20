Ağrı Dağı'nda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Ağrı Dağı'nda mahsur kalan bir kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Olayın detaylarına göre, 38 yaşındaki Musa K. idaresindeki araç, Ağrı Dağı'nın 3 bin 100 metrelik rakımında arızalandı.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan Musa K., durumunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zahmetli bir yolculuğun ardından yaklaşık 800 metrelik yürüyüşle Musa K.'ya ulaştı. Soğuktan etkilenen kişi, Topçatan köyünde sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi yapılan Musa K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı olarak Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.